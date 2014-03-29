Ешелон з бронетехнікою РФ рухається у бік українського кордону

За оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», за останню добу спостерігається зменшення російського угруповання військ поблизу держкордону РФ з Україною.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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"Разом з тим, в районі Брянська ідентифіковано ешелон з бронетехнікою, що рухається у бік кордону. У складі перевезеної техніки - новітні російські танки Т-90", - пише Тимчук.

До того ж, він зазначив, що до Таганрогу прибули з Іваново підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.