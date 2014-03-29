Ешелон з бронетехнікою РФ рухається у бік українського кордону
09:10, 29 березня 2014Політика
0 0
Незважаючи на те, що загальна кількість озброєнь РФ на кордоні зменшується, продовжують прибувати новітні російські танки.
До кордону рухаються новітні російські танки Т-90 / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net
За оперативними даними групи «Інформаційний Супротив», за останню добу спостерігається зменшення російського угруповання військ поблизу держкордону РФ з Україною.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
Читайте такожРосія продовжує активно перекидати війська на східний кордон України
"Разом з тим, в районі Брянська ідентифіковано ешелон з бронетехнікою, що рухається у бік кордону. У складі перевезеної техніки - новітні російські танки Т-90", - пише Тимчук.
До того ж, він зазначив, що до Таганрогу прибули з Іваново підрозділи 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter