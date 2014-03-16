В угруповання РФ в Криму входить понад 20 тисяч солдатів, на кордонах України - вже 60 тисяч
15:50, 16 березня 2014Політика
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Російська Федерація продовжує північно-східних і південних напрямках поблизу кордону з Україною формувати оперативно-тактичні угруповання військ, загальна чисельність яких може досягати понад 60 тис. осіб.
Військові РФ в Криму / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх на засіданні Кабінету міністрів.
Він зазначив, що загальна чисельність таких формувань на території Криму становить близько 21,5 тис. осіб.
Але, за словами Тенюха, Росія продовжує нарощувати військові угруповання в північно-східних і південних напрямках біля кордону з Україною.
”Загальна чисельність угруповань військ РФ на цих напрямках може становити більш як 60 тис. осіб”, - сказав Тенюх.
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