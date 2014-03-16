В угруповання РФ в Криму входить понад 20 тисяч солдатів, на кордонах України - вже 60 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. міністра оборони України Ігор Тенюх на засіданні Кабінету міністрів.

Він зазначив, що загальна чисельність таких формувань на території Криму становить близько 21,5 тис. осіб.

Але, за словами Тенюха, Росія продовжує нарощувати військові угруповання в північно-східних і південних напрямках біля кордону з Україною.

”Загальна чисельність угруповань військ РФ на цих напрямках може становити більш як 60 тис. осіб”, - сказав Тенюх.