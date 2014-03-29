Добкін вже обіцяє повернути Крим Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на з'їзді Партії регіонів.

“Якщо хтось із політиків переживає за втрату Криму як території, то я переживаю за втрату 2,5 млн наших співвітчизників. Застосовуючи політику кнута і безвідповідально покладаючись на підказки своїх іноземних колег, нова влада зробила все, щоб своїми руками відштовхнути Крим від України», - заявив Добкін.

За його словами, «нам потрібна інша політика. Ми маємо боротися не лише за повернення територій, а за серця і уми людей, що там живуть». «І якщо ці люди вирішать повернутися додому в Україну, тоді разом з людьми повернеться і територія Криму”, - сказав Добкін.

Крім того, він додав, що має намір відновити повномасштабні відносини з Росією. “Будь-які, навіть найскладніші питання, мають вирішуватися за столом переговорів і новою дипломатією. Ми обов'язково знайдемо дієвий взаємовигідний компроміс по всіх гострих питаннях”, - сказав Добкін.

Також Добкін звернувся до своїх конкурентів на президентських виборах - членів Партії регіонів, з проханням не приймати поспішно серйозних рішення: “Я звертаюся до своїх колег Сергія Тігіпка, Юрія Бойка і до Царьова. Емоції сьогоднішнього дня пройдуть. Я прошу вас допомогти партії в цей складний час. Не робіть поспішних і серйозних рішень. Давайте разом зробимо так, щоб у владі в Україні з'явилися представники всієї України”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, з’їзд Партії регіонів підтримав кандидатуру Добкіна у президенти.

Водночас мають намір балотуватися у президенти і члени ПР Сергій Тігіпко, Юрій Бойко та Олег Царьов.

Тігіпко вже заявив, що не зніматиме свою кандидатуру.

Довідка УНІАН. Стосовно екс-губернатора Харківської області Добкіна відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені представником влади).

За рішенням суду Добкін перебуває під домашнім арештом.