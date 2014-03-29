Добкін вже обіцяє повернути Крим Україні
Кандидат у президенти України від Партії регіонів Михайло Добкін обіцяє повернути Крим Україні, а провину за анексію Криму поклав на діючу владу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на з'їзді Партії регіонів.
“Якщо хтось із політиків переживає за втрату Криму як території, то я переживаю за втрату 2,5 млн наших співвітчизників. Застосовуючи політику кнута і безвідповідально покладаючись на підказки своїх іноземних колег, нова влада зробила все, щоб своїми руками відштовхнути Крим від України», - заявив Добкін.
За його словами, «нам потрібна інша політика. Ми маємо боротися не лише за повернення територій, а за серця і уми людей, що там живуть». «І якщо ці люди вирішать повернутися додому в Україну, тоді разом з людьми повернеться і територія Криму”, - сказав Добкін.
Крім того, він додав, що має намір відновити повномасштабні відносини з Росією. “Будь-які, навіть найскладніші питання, мають вирішуватися за столом переговорів і новою дипломатією. Ми обов'язково знайдемо дієвий взаємовигідний компроміс по всіх гострих питаннях”, - сказав Добкін.
Також Добкін звернувся до своїх конкурентів на президентських виборах - членів Партії регіонів, з проханням не приймати поспішно серйозних рішення: “Я звертаюся до своїх колег Сергія Тігіпка, Юрія Бойка і до Царьова. Емоції сьогоднішнього дня пройдуть. Я прошу вас допомогти партії в цей складний час. Не робіть поспішних і серйозних рішень. Давайте разом зробимо так, щоб у владі в Україні з'явилися представники всієї України”.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, з’їзд Партії регіонів підтримав кандидатуру Добкіна у президенти.
Водночас мають намір балотуватися у президенти і члени ПР Сергій Тігіпко, Юрій Бойко та Олег Царьов.
Тігіпко вже заявив, що не зніматиме свою кандидатуру.
Довідка УНІАН. Стосовно екс-губернатора Харківської області Добкіна відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені представником влади).
За рішенням суду Добкін перебуває під домашнім арештом.