У Донецьку проросійські мітингарі близько години блокували роботу залізниці

Як повідомив УНІАН прес -секретар ДП «Донецька залізниця» Володимир Селіванов, приблизно о 16.40 група мітингарів прибула на вокзал і почала блокувати роботу залізниці.

«Учасники акції сіли на п'ятій колії, заблокували відправлення поїзда № 69 сполученням Львів -Донецьк -Маріуполь. В результаті чого затримка поїзда зі станції «Донецьк» склала 20 хвилин », - сказав Селіванов.

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При цьому він додав: «Інших збоїв в організації руху поїздів дальнього та приміського сполучення зі станції «Донецьк» не було, робота вокзалу тривала. Ніхто не постраждав, і приблизно о 17.40 мітингарі залишили територію вокзалу».

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Прес-секретар також зазначив, що під час того, коли ця група осіб перебувала на станції «Донецьк», по гучномовному зв'язку диктор вокзалу оголошував інформацію про те, що блокування залізниці несе кримінальну відповідальність».

Як передає кореспондент УНІАН, раніше більше 1 тисячі учасників акції під російськими прапорами, з транспарантом «Янукович - наш легітимний президент» о 12.00 зібралися на центральній площі ім. Леніна, де провели мітинг з вимогою проведення в Донецькій області референдуму. Потім, перекривши рух на вулиці ім. Артема пішим ходом вирушили в парк до пам'ятника «Твоїм визволителям, Донбас», де теж провели мітинг і потім за закликом деяких учасників рушили до залізничного вокзалу.