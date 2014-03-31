Відмова від позаблокового статусу України гостро стоїть на порядку денному - Турчинов

Про це заявив виконувач обов'язків Президента України Олександр Турчинов, відповідаючи на питання журналістів у навчальному центрі Національної гвардії України у селі Нові Петрівці Київської області.

За словами Турчинова, щоб ні в кого не виникало бажання до агресії, “ми повинні мати Збройні сили, Національну гвардію потужні і мобільні, здатні захищати країну від будь-якої агресії. Тоді і не буде бажання у агресора створити провокації на кордонах держави”.

Читайте такожУкраїна має бути частиною європейської колективної системи захисту – МЗС При цьому він запевнив, що, незважаючи на катастрофічну ситуацію в економічно-фінансовому секторі, держава знайде можливість на належному рівні фінансувати ЗСУ та Національну гвардію.