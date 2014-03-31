ВВС: У Литві призупинили трансляцію російських каналів

Найближчим часом буде вирішуватися доля міжнародної версії телеканалу "Россия", повідомляє ВВС-Україна.

У минулому році в Литві на три місяці було зупинено мовлення балтійської версією Першого каналу. Це сталося після того, як в ефір вийшов випуск передачі "Людина і закон", в якому була представлена спірна версія подій 13 січня 1991 року у Вільнюсі.Читайте такожМЗС РФ закликає Європу не допустити дискримінації російськомовного населення в Латвії

У понеділок литовська Служба етики журналістів постановила, що інформаційні програми телеканалів "Первый" ("Время") і "Россия" ("Вести недели"), а також документальний фільм "Засуджені. Капкан для групи "Альфа"" телеканалу "НТВ" поширюють заборонену законом про ЗМІ інформацію.

У Литві цей закон забороняє пропаганду, дезінформацію, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, війни.