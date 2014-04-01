З "Дніпра" винесли пораненного

Про це з місця події повідомив корреспондент "Української правди".

Поранений був одягнений у камуфляж. Хто він, поки невідомо.

Наразі міліція оточила готель "Дніпро", де знаходиться штаб "Правого сектору". Представники міліції проводять в готелі слідчі дії. Штурмувати "Дніпро" нібито не збираються.

Як відомо, у понеділок ввечері на Хрещатику сталася стрілянина. Міліція затримала підозрюваного. Ним виявився активіст "Правого сектора".

За даними сотника Майдану Анатолія Ведмедя, відбувся конфлікт учасника "Правого сектора" та активіста Самооборони Майдану. За словами Ведмедя, під час конфлікту один з них вихопив пістолет, другий - газовий балончик і бризнув йому в обличчя. Другий почав стріляти.

За даними столичної міліції, через стрілянину постраждало троє людей - 1958, 1995 та 1990 років народження. Двоє з них - з Києва та Київської області, один - з Криму. Вони отримали поранення гомілки, грудної клітини та попереку.

Серед поранених був перший заступник голови КМДА Богдан Дубас, який нібито опинився на місці події випадково. Чиновнику надали медичну допомогу та відпустили. Ще двоє поранених знаходяться у лікарні.

Глава МВС Аваков уточнив, що поранення в грудну клітину отримав боєць третьої сотні Олександр Левкуша, якому на момент написання повідомлення робили операцію.

"Поранення вкрай тяжке. Три кульових поранення. Пробиті обидві легені. Куля у животі. Велика втрата крові", - зазначив міністр.