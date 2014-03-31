У Нацбанку спростовують інформацію про поранення на Хрещатику Кубіва

Голови Нацбанку взагалі не було на місці стрілянини на Хрещатику, повідомляє прес-служба НБУ.

У повідомленні йдеться, що на момент стрілянини Кубів перебував на робочому місці і, зокрема, проводив прийом відвідувачів.

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Нагадаємо, що ввечері 31 березня у Києві на Хрещатику сталася суперечка між представниками "Правого сектора" та Самооборони, під час якої пролунало кілька пострілів.

Під час стрілянини поранення отримав заступник голови КМДА Богдан Дубас.

Видання "Сегодня" повідомляло, що під час стрілянини постраждав не тільки Дубас, а нібито поранено і главу Нацбанку Степана Кубіва.