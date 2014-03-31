"Правий сектор" відхрещується від стрілянини на Європейській

Про це повідомив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський.

"Ніякого "Правого сектора" там не було. Ми жодну стрілянину там не здійснювали", - заявив УНН Скоропадський.

Він пояснив, що їх офіс знаходиться через дорогу від ресторану "Мафія", де сталася стрілянина, в готелі "Дніпро".

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За його словами, представники "Правого сектора" вже після стрілянини підійшли до місця події подивитися, що там відбувається і для припинення незаконних дій.

"А те, що пише Аваков, цілком зрозуміло. Ми вимагаємо його відставки, тому обмовляти він може скільки захоче", - прокоментував прес-секретар звинувачення міністра на адресу "Правого сектора" про стрілянину на Майдані.