Аваков: ПС вранці повинен покинути "Дніпро". Без зброї

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Готель "Дніпро" оточено підрозділами МВС. Жодного штурму не планується. Рано вранці представники "ПС" повинні покинути будівлю. Без озброєння. У супроводі співробітників СБУ виїдуть на автобусі в одну із заміських баз", - написав міністр.

"Слідчі дії з тими, хто брав участь у перестрілці, і затриманим тривають. Таким є базовий стан речей. Розраховую, що серед ночі більше жоден схвильований хлопчик не стане стріляти. Зброя, що створює проблеми, має бути складена", - додав він.