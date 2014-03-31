Стрілянина на Хрещатику: лікарі відпустили Дубаса додому, загрози життю нема

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила журналіст Михайлина Скорик.

"Інформація з 17 лікарні: поранених таки двоє. Дубаса уже відпустили додому, у нього наскрізне поранення, життєво важливі органи куля не зачепила. Другий поранений - з 3 сотні Самооборони, 31 пост - без свідомості, куля влучила йому в груди. Його оперували.

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"Стан тяжкий, але буде жити", - кажуть лікарі", - написала вона.