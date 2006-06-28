Ребров прогнозує результат матчу з Італією

Півзахисник національної футбольної збірної України Сергій РЕБРОВ не виключає, що матч із командою Італії в чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу 2006 року може закінчитися серією пенальті.

Про це він сказав в інтерв`ю британському виданню «The Sun».

«Італія сильна. Ми грали з ними в товариському матчі й, можливо, нам знову слід подумати про пенальті. Ми не тренували пенальті, й можливо, саме завдяки цьому ми виграли (в матчі зі Швейцарією – УНІАН), оскільки не нервували. Не примушував нас нервувати і наш тренер», – сказав С.РЕБРОВ.

Тим часом, С.РЕБРОВ висловив упевненість у тому, що національна збірна може пройти в наступний тур фінальної стадії ЧС-2006. «Ми можемо пройти в наступну стадію. Швейцарці теж вважалися фаворитами, але вони виявилися не кращими за нас й ми грали на тому ж рівні. І ще - ми були готові до пенальті», – сказав С.РЕБРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня збірна України обіграла збірну Швейцарії в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:0 й вийшла в чвертьфінал, де зустрінеться зі збірною Італії. Матч Україна-Італія відбудеться 30 червня в Гамбурзі на «AOL Арена».

Національна збірна України з футболу вперше вийшла у фінальну стадію Чемпіонату світу з футболу. За результатами групового етапу фінальної стадії ЧС-2006 у групі Н Україна зайняла друге місце, набравши 6 очок. Суперниками збірної України по групі були Іспанія, Саудівська Аравія і Туніс.

Результати попередніх матчів збірної України у фінальній стадії ЧС-2006:

14 червня: Іспанія - Україна 4:0

19 червня: Саудівська Аравія - Україна 0:4

23 червня: Україна – Туніс 1:0.