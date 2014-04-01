Ректора-утікача Мельника можуть відпустити під заставу у 22 млн грн

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, згідно з рішенням суду, зловмисника буде доставлено до слідчого-судді для застосування обраної міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 22 млн 940 тис. грн.

Читайте такожАваков заявив про затримання ректора-втікача Мельника

Державна прикордонна служба України складає відносно затриманого адміністративний протокол про порушення правил перетину державного кордону.