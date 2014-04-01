Ректора-утікача Мельника можуть відпустити під заставу у 22 млн грн
18:03, 01 квітня 2014Політика
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Співробітники ГУБОЗ на виконання ухвали Печерського районного суду Києва затримали колишнього ректора Національної податкової академії Петра Мельника у столичному аеропорту «Бориспіль», куди він прилетів із Лондона.
Мельника спіймали
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, згідно з рішенням суду, зловмисника буде доставлено до слідчого-судді для застосування обраної міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 22 млн 940 тис. грн.
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Державна прикордонна служба України складає відносно затриманого адміністративний протокол про порушення правил перетину державного кордону.
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