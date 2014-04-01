Рада доручила МВС і СБУ роззброїти незаконні силові формування

Депутати вважають, що роззброїти людей слід негайно, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Такою була реакція депутатів на вчорашні події у центрі Києва і на загальне загострення криміногенної ситуації в країні. За роззброєння формувань, які діють на власний розсуд, проголосували 256 депутатів.

Політики вважають, що люди з вогнепальною зброєю повинні залишитись виключно в Нацгвардії, міліції, СБУ, армії - тобто там, де зброя є законною.

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В.о. президента Олександр Турчинов пояснив, що після прийнятого сьогодні політичного рішення за бойовиків на вулицях будуть питати з силових структур. Саме правоохоронці повинні навести порядок.

"Ми зобов'язані це зробити, незалежно від того, де знаходяться ці збройні формування: в центрі, на заході чи на сході. Коли вони не в армії, міліції, Нацгвардії або Службі безпеки - вони є диверсантами, які працюють проти України", - заявив Турчинов.