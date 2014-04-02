Керрі: Військами на кордоні Росія залякує Україну

Про це він сказав на прес-конференції в Брюсселі.

«Ми заперечуємо будь-які ідеї, що в російських зусиллях щодо анексії Криму є якась законність. Є виклик - ми всі стоїмо перед цим викликом тактики залякування, зокрема, розміщенням безпрецедентної кількості збройних сил навколо українських кордонів», - сказав Керрі.

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Держсекретар зазначив, що успіхи української демократії і економіки будуть найкращою відповіддю на залякування з боку Росії.

За словами Керрі, США і союзники по НАТО підтримають Україну на шляху до успіху.

Він уточнив, що підтримка складається з допомоги від МВФ, «нашої двосторонньої та багатосторонньої допомоги, моніторингової місії ОБСЄ, вільних, справедливих конституційних виборів, конституційної реформи, боротьби з корупцією».