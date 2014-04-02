НАТО готове направити в Україну військових інструкторів

Про це заявив за підсумками першого дня зустрічі глав МЗС 28 країн НАТО генсек альянсу Андерс Фог Расмуссен, передає ИТАР-ТАСС.

"НАТО також підтримає процес військових перетворень в Україні і надасть практичне сприяння у підвищенні оборонних можливостей країни. Конкретні заходи будуть розроблені протягом найближчих днів, місяців і років. У числі можливостей - напрям в цю країну мобільних груп військових інструкторів, проведення спільних навчань, активізацію зусиль щодо сумісності між НАТО і Україною", - пояснив він.

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"НАТО прихильна до розвитку партнерства з Україною і підтримки суверенітету і територіальної цілісності цієї країни", - заявив він і пообіцяв, що альянс буде "підтримувати процеси реформ у цій країні".

"Незалежна, суверенна, демократична та процвітаюча Україна є ключовим елементом безпеки в євроатлантичному регіоні", - підкреслив він.

За інформацією джерел ИТАР-ТАСС, в число об'єктів критичної інфраструктури" входить газотранспортна система України.