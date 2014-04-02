На даху колонади стадіону "Динамо" знайшли мисливський дріб

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Всього тут працюють близько десяти осіб. Один з робітників, піднявшись на дах, знайшов там дріб від старого мисливського патрона, а поруч - ще кілька предметів невстановленого призначення.

«Тут горіло, фарба здулась. Кіптява на козирках. Я чищу зараз дах, потім будемо все тут ґрунтувати і фарбувати. Всередині теж горіло, будемо міняти гіпсокартон», – розповів один із робітників.

Нагадаємо, що 17 березня почалося відновлення колонади стадіону "Динамо" ім. В.Лобановського, яка постраждала під час бойових дій на вул. Грушевського.