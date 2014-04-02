На даху колонади стадіону "Динамо" знайшли мисливський дріб

02:15, 02 квітня 2014
Політика
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Один з робітників, що відновлюють колонаду стадіону "Динамо", знайшов на даху мисливський дріб.

Патроны с колоннады стадиона Лобановського

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Всього тут працюють близько десяти осіб. Один з робітників, піднявшись на дах, знайшов там дріб від старого мисливського патрона, а поруч - ще кілька предметів невстановленого призначення.

«Тут горіло, фарба здулась. Кіптява на козирках. Я чищу зараз дах, потім будемо все тут ґрунтувати і фарбувати. Всередині теж горіло, будемо міняти гіпсокартон», – розповів один із робітників. 

Нагадаємо, що 17 березня почалося відновлення колонади стадіону "Динамо" ім. В.Лобановського, яка постраждала під час бойових дій на вул. Грушевського.

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