На даху колонади стадіону "Динамо" знайшли мисливський дріб
02:15, 02 квітня 2014Політика
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Один з робітників, що відновлюють колонаду стадіону "Динамо", знайшов на даху мисливський дріб.
На даху колонади "Динамо" знаходять стріляні мисливські патрони
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Всього тут працюють близько десяти осіб. Один з робітників, піднявшись на дах, знайшов там дріб від старого мисливського патрона, а поруч - ще кілька предметів невстановленого призначення.
«Тут горіло, фарба здулась. Кіптява на козирках. Я чищу зараз дах, потім будемо все тут ґрунтувати і фарбувати. Всередині теж горіло, будемо міняти гіпсокартон», – розповів один із робітників.
Нагадаємо, що 17 березня почалося відновлення колонади стадіону "Динамо" ім. В.Лобановського, яка постраждала під час бойових дій на вул. Грушевського.
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