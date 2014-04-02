Крим одержав російські поштові індекси

Про це повідомляє прес-служба Федерального агентства зв'язку РФ (Россвязь).

«Так, наприклад, індекс Сімферополя змінився з 95000 на 295000, Керченський поштамт одержав індекс 298339, а для відправлення кореспонденції на поштамт Ялти слід вказати індекс 298699», - зазначається у повідомленні.

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Для тих, хто проживає у Севастополі, набір індексів також починатиметься з двійки. «Наприклад, для відділення поштового зв'язку Севастополь-1 новий індекс – 299001», - відзначає Россвязь.

Як повідомляв УНІАН, Державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» з 31 березня почало пересилати поштові відправлення до Криму за міжнародними тарифами, встановленими для відправлення до Російської Федерації.