З Криму вивели вже більше 900 військових та працівників ЗСУ

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, на сьогодні на материкову частину з АР Крим прибуло 1059 осіб. З них 385 офіцерів, 547 сержантів та солдатів військової служби за контрактом, 2 працівника ЗСУ та 125 членів їхніх родин, з яких 38 дітей.

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ, з цієї кількості найбільше представників Військово-морських сил та членів їх сімей (562 особи). 346 осіб – представники Повітряних сил, решта – частин безпосереднього підпорядкування Міноборони та Генерального штабу.

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Протягом минулої доби на материкову частину України з Криму прибуло 197 осіб: 171 військовослужбовець та 26 членів сімей, з них 13 дітей.

З метою організації зустрічі та збору військовослужбовців і членів їх сімей, направлення до збірних пунктів з подальшим їх розміщенням працюють три збірно-пересильних пункти: в напрямку Армянськ – Херсон, в с. Ставки, у напрямку Армянськ – Нова Каховка, в с. Першокостянтинівка, в напрямку Чонгар – Новоолексіївка, в с. Чонгар. Зазначені пункти обладнані наметами, засобами для приготування їжі та відпочинку.

У Києві з 24 березня розгорнуто та функціонує збірний пункт на фондах військової частини за адресою: вул. Фучика, 7, де працюють військовослужбовці Кадрового центру ЗСУ.

З 31 березня розгорнуто та функціонують збірні пункти Повітряних сил у Вінниці та оперативного командування “Південь” на базі військових частин у містах Одеса та Очаків.

Сьогодні розгорнуто збірний пункт у Миколаєві.

З метою забезпечення тимчасового проживання, харчування та відпочинку військовослужбовців та членів їх сімей на фондах 8 військових частин підготовлено 1224 ліжко-місця. В подальшому планується нарощування кількості ліжко-місць до 2500.

Особовий склад, що прибув з АР Крим, розміщено на фондах Національного університету оборони України, військових частин, дислокованих у Київській, Вінницькій та Одеській областях, заводу Мотор-Січ (м. Запоріжжя), Миколаївського спеціалізованого центру бойової підготовки авіаційних фахівців ЗС України, санаторія “Куяльник” (м. Одеса), військового містечка у м. Херсон, в приватних оселях близьких родичів та знайомих.

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Із прибулими з Криму військовослужбовцями постійно працюють представники кадрових органів. На сьогодні до нових місць служби відбуло вже 106 військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, з 26 березня за рішенням РНБО розпочалася передислокація з Криму на материкову частину України військовослужбовців Збройних сил.