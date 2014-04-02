СБУ оголосила кримського віце-прем’єра Теміргалієва в розшук
17:55, 02 квітня 2014Політика
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Слідче управління Служби безпеки України оголосило в розшук першого віце-прем'єра самопроголошеної Республіки Крим Рустама Теміргалієва за підозрою в діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу.
СБУ оголосила кримського віце-прем’єра Теміргалієва в розшук/ 15minut.org
Про це повідомляється на сайті МВС України у розділі списку осіб, що переховуються від органів влади,
Теміргалієва оголошено в розшук згідно з "постановою суду про дозвіл на затримання з метою приводу".Читайте такожНелегітимну прокурорку Криму оголосили в розшук
Як повідомляв УНІАН, раніше були оголошені у розшук самопроголошений прем’єр-міністр Криму Сергій Аксьонов та голова розпущеної парламентом Верховної ради Криму Володимир Константинов.
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