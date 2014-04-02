СБУ оголосила кримського віце-прем’єра Теміргалієва в розшук

Про це повідомляється на сайті МВС України у розділі списку осіб, що переховуються від органів влади,

Теміргалієва оголошено в розшук згідно з "постановою суду про дозвіл на затримання з метою приводу".Читайте такожНелегітимну прокурорку Криму оголосили в розшук

Як повідомляв УНІАН, раніше були оголошені у розшук самопроголошений прем’єр-міністр Криму Сергій Аксьонов та голова розпущеної парламентом Верховної ради Криму Володимир Константинов.