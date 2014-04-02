СБУ перевірить домовленості Януковича і Путіна про виділення Україні кредиту в $15 млрд

Про досягнення такої домовленості було публічно оголошено за результатами шостого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, що відбулося 17 грудня 2013 року в м. Москва.

Як повідомили в Адміністрації Президента, інформація щодо документального оформлення згаданої домовленості в цьому відомстві відсутня. Немає її й в органах виконавчої влади.Читайте такожЯнукович підтвердив, що просив Путіна вторгнутися в Україну

«Зважаючи на викладене, прошу вжити заходів для з’ясування обставин досягнення вказаної українсько-російської домовленості, а також її нормативно-правового оформлення відповідно до законодавства України та надати відповідну інформацію Кабінету Міністрів України», - йдеться у зверненні до голови СБУ.