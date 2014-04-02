Турчинов увів до складу РНБО Коваля замість Тенюха



Відповідний документ оприлюднено офіційним представництвом виконувача обов’язків глави держави.

Цим указом відповідно до частини четвертої статті 107, статті 112 Конституції України на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 28 лютого 2014 року № 173 ”Про склад Ради національної безпеки і оборони України” (зі змінами, внесеними Указом від 19 березня 2014 року № 315) до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України введено виконуючого обов`язки міністра оборони України Михайла Коваля.

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Цим же указом зі складу Ради національної безпеки і оборони України виведено Ігоря Тенюха.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.