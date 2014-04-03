МВС: Захарченко координував дії "тітушок" з викрадення людей

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на прес-конференції про попередні результати розслідування масової загибелі людей у Києві 18-20 лютого.

"Слідство визначило ситуацію, при якій ми встановили твердий зв'язок міністра внутрішніх справ колишнього уряду, пана Захарченка з паном Зубрицьким, який є керівником медіа-холдингу "Контакт". Він (Зубрицький), по суті, здійснював зв'язок і всю координацію дій "тітушок", відповідних банд, які асистували органам внутрішніх справ у репресивних діях проти протестувальникіа у той час", - повідомив міністр.Читайте такожВбивці журналіста Веремія застрелили ще п'ятьох людей - МВС

За його словами, Зубрицький координував усі дії «тітушок», давав завдання, в тому числі щодо викрадення людей, визначав тих, до кого застосовувати насильство, а також через нього проводився розподіл коштів.

Як сказав Аваков, Зубрицький також тісно контактував з колишнім керівництвом ГУБОЗ МВС України та лідером харківського бійцівського клубу “Оплот” Євгеном Жиліним.

Аваков повідомив, що встановлено групу у складі 10 осіб, які регулярно били активістів Майдану, і так само ці особи причетні до викрадання людей (встановлено 10 подібних епізодів, у тому числі викрадення громадських активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького).

Міністр зазначив, що слідство встановило причетність Зубрицького до виготовлення й розповсюдження у ЗМІ відеоролику іта інформації компрометуючого характеру щодо дій активістів Майдану. Як зазначив Аваков, так відеоролики поширювалися у ЗМІ після затвердження Зубрицьким і Захарченком.