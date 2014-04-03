Силовики з жовтими пов'язками на Інститутській були зі спецроти «Беркуту» - вони вбили 17 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час прес-конференції про попередні результати розслідування масової загибелі людей у Києві 18-20 лютого 2014 року.

"В стрільбі на вулиці Інститутській з боку Жовтневого палацу... загинули за нашими підрахунками 17 осіб", - зазначив Аваков.

Він додав, що на Інститутській з боку Жовтневого працювала спецрота "Беркуту" із жовтими пов'язками на рукавах під керівництвом майора Дмитра Садовника.Читайте такожУ МВС прокоментували появу полковника Асавелюка серед міліції на Майдані

"Нами встановлені всі особи, які брали участь в цій операції. Ступінь причетності його та кожного із бійців спецроти встановлюється", - наголосив міністр.

Міністр також розповів, розслідування у справі снайперів на Інститутській було розділене на кілька частин і наразі слідство встановило особи підозрюваних та зброю вбивства учасників акці протесту.Читайте такожЗатримано дев'ять "беркутівців", причетних до вбивств на Майдані

"Перша частина - це розслідування вбивств, які відбулися від снайперів, друге - це вбивства від прямої стрільби... скоріше за все від рук правоохоронців, третє - це загибель від рук "тітушок" і четверте – обставини, при яких загинули правоохоронці", - сказав міністр.