СБУ: 26 працівників ФСБ РФ брали участь у масових вбивствах на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції про попередні результати розслідування масової загибелі людей у Києві 18-20 лютого.

"У нас є обгрунтовані підстави вважати, що саме ці групи, які знаходилися на одному з полігонів СБУ, брали участь у плануванні та здійсненні заходів щодо так званої антитерористичної операції", - сказав Наливайченко.

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"26 співробітників ФСБ Російської Федерації... брали безпосередню участь у масових вбивствах", - наголосив голова СБУ.

За його словами, ці особи прибули до Україні в середині січня, і є інформація, що групи було розміщено під Києвом на території навчального центру СБУ. Більше того, зазначив Наливайченко, туди було проведено лінії урядового зв'язку і тодішній голова СБУ Олександр Якименко особисто приїжджав до них на доповідь.

Враховуючи це, українські правоохоронні органи ставлять питання перед російськими колегами, щоб ті відповіли, що робили їхні люди на території України, та надали інформацію про звання тих людей.