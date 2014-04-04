Яценюк закликав ВР прийняти закон про держзакупівлі і поширити його дію на держкомпанії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з діловими колами заявив прем'єр-міністр Яценюк

«Я звертаюся до парламенту з проханням невідкладно, наступного пленарного тижня, прийняти закон про держзакупівлі в новій редакції», - сказав він.Читайте такожПарламент зобов'язав підприємства звітувати про держзакупівлі в інтернеті

«Я хочу, щоб цей ринок був максимально прозорим. Наша позиція в тому, що під цей закон мають потрапити усі державні компанії, тому що це об'єкти власності, які витрачають мільярдні кошти», - підкреслив прем'єр-міністр України.

При цьому Яценюк відзначив, що уряд готовий до конструктивної дискусії з питань здійснення держзакупівель.

«Ми підтримаємо кожну пропозицію, яка стосуватиметься демонополізації ринку (держзакупівель — УНІАН)», - сказав прем'єр.