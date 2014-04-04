Росіянам обмежили терміни перебування в Україні

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, на виконання доручення Кабінету міністрів України з 7 квітня 2014 на громадян РФ поширюватимуться вимоги Порядку продовження терміну перебування та продовження або скорочення терміну тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, затвердженого постановою Кабміну від 15 лютого 2012 року.

«Тепер громадяни Російської Федерації, які на законній підставі прибули в Україну, можуть тимчасово перебувати на її території не більш як 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо інший термін не визначено міжнародними договорами України»,- зазначили в Держприкордонслужбі.

Рішення було прийнято у відповідь на запроваджених обмежень російською стороною, яка, починаючи з 1 січня 2014 року, встановила схожі терміни перебування на території Російської Федерації для громадян України.

Читайте такожБільшість росіян вважають, що РФ має право анексувати колишні республіки СРСРДержприкордонслужба з 7 квітня 2014 року розпочне здійснювати перевірку виконання громадянами Російської Федерації вимог щодо термінів перебування в Україні.

У разі виявлення фактів невиконання громадянами РФ вимог щодо терміну перебування на території України під час в’їзду в Україну, співробітники Держприкордонслужби України відмовлятимуть їм у перетинанні державного кордону, а за порушення терміну перебування під час виїзду з України притягуватимуть до адміністративної відповідальності.

Читайте такожУкраїнські прикордонники в Донецькій області скаржаться на навалу журналістів НТВВодночас в Держприкордонслужбі наголосили, що дія цієї постанови не застосовуватиметься щодо громадян РФ, які перетинають українсько-російський кордон у рамках міжурядової Угоди про порядок перетинання українсько-російського державного кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації від 11 жовтня 2011 року.