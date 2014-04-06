Сепаратисти в Донецьку прорвалися до ОДА та кидають вибухові пакети, до адміністрації приїхав водомет

Близько 2 тисяч сепаратистів зібралися на площі Леніна в центрі Донецька в неділю, 6 квітня, щоб заявити про необхідність федералізації Україниі виході Донецької області зі складу унітарної держави, повідомляє портал Новини Донбасу.

Люди скандують проросійські гасла, тримають в руках прапори Російської Федерації, георгіївські прапори та прапори проросійських громадських організацій, в тому числі і забороненої "Донецька республіка".

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Після мітингу на площі Леніна протестувальники по вулиці Артема рушили до будівлі Донецької обласної державної адміністрації. Вони напали на міліціонерів, які охороняють будівлю, і вирвали у них кілька щитів. Сепартисты роблять спроби штурму. Групі сепартістов вдалося прорватися всередину будівлі. Ще одна група сепартістов прорвалася у двір будівлі.

У вікно ДонОДА сепаратисти кинули гранату й увійшли до будівлі Донецької обласної держадміністрації. До будівлі підігнали водомет.