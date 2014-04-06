Яценюк зібрався на схід України, щоб "розвіяти страхи"

Багато подій, які відбуваються зараз у східних областях України, спеціально спрямовані на поділ за мовою, історією, але країна має бути єдина. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі телеканалу "Інтер", передає Українська правда.

Він повідомив, що зараз готуються зміни до Конституції, згідно з якими "величезна частина повноважень" буде у регіонів, зокрема, через формування виконкомів.Читайте такожЯценюк збирається відвідати Східну УкраїнуКрім того, Яценюк пообіцяв Сходу країни значну державну підтримку.

"Як би нам не було важко, але формуємо державні замовлення для східних підприємств, ми виділяємо 12 мільярдів гривень на субсидування вугільної галузі, ми будемо платити зарплати" , - пообіцяв прем'єр.

Саме з такими відомостями він збирається їхати до східних областей, щоб "розвіяти страхи".

Щоправда, конкретної дати свого візиту Яценюк не повідомив.