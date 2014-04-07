Генерал НАТО: Небезпеки початку воєнного конфлікту в Європі немає
00:24, 07 квітня 2014Політика
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Незважаючи на складну ситуацію в Україні, небезпеки початку військового конфлікту в Європі в даний час немає.
Небезпеки початку воєнного конфлікту в Європі немає / REUTERS
Таку думку висловив керівник підрозділу з планування операцій НАТО, німецький генерал-майор Йозеф Блоц, повідомляє Українська правда з посиланням на dw.de.
"Уроком жахливих воєн XX століття стала відсутність того автоматизму, який, наприклад, сто років тому призвів до Першої світової війни", - заявив генерал.
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За словами Блоца, Північноатлантичний альянс продовжуватиме діалог з російським керівництвом.
Призупинення військової співпраці з Росією не означає "припинення всіх контактів", підкреслив він і додав: НАТО в першу чергу є "політичним альянсом".
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