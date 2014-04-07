Генерал НАТО: Небезпеки початку воєнного конфлікту в Європі немає

Таку думку висловив керівник підрозділу з планування операцій НАТО, німецький генерал-майор Йозеф Блоц, повідомляє Українська правда з посиланням на dw.de.

"Уроком жахливих воєн XX століття стала відсутність того автоматизму, який, наприклад, сто років тому призвів до Першої світової війни", - заявив генерал.

Читайте такожСША можуть розмістити п’ять тисяч військових в Європі

За словами Блоца, Північноатлантичний альянс продовжуватиме діалог з російським керівництвом.

Призупинення військової співпраці з Росією не означає "припинення всіх контактів", підкреслив він і додав: НАТО в першу чергу є "політичним альянсом".