Сепаратисти в Харківській ОДА чекають підкріплення з Донецька і Луганська

Про це пише журналіст Слава Мавричев у своєму Facebook.

Він повідомляє, що всередині не менше 200 чоловіків у масках і касках. Вони кажуть, що головне завдання - вистояти добу. Чекають підкріплення з Донецька, Луганська "і не тільки".

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Активісти організовують охорону, підвозять воду і продукти. Вважають, що 7 квітня міліція перейде на їхній бік.

Губернатора та його підлеглих вони не збираються пускати в будівлю, київську владу не визнають.