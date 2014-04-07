Добкін їде на Схід "говорити непопулярні речі"

Про це він сказав в коментарі УНІАН.

«Я замість влади, хоч влади і не маю, але зате наділений достатнім життєвим досвідом і умінням вибудовувати діалог з людьми, завтра поїду в Харків, післязавтра в Луганськ, потім у Донецьк і далі по містах... зустрінуся з людьми, готовий до найскладніших, найважчих питань, готовий говорити непопулярні речі», - сказав Добкін, висловивши думку, що сьогодні дуже важливо не ігнорувати людей, а дати їм зрозуміти, що їхню думка не ігнорують, і будуть враховувати.

Читайте такожДобкін назвав сепаратистів маргіналамиДобкін вважає, що сьогоднішні події в Харкові, в Донецьку та Луганську відбуваються перед усім через те, що нинішня влада не веде з ними діалог. «Пройшла дуже складна зміна влади - хто її сприймає на ура, хто вважає свої права ущемленими і влада замість того, щоб простягнути руку всім регіонам нашої країни, всім без винятку мешканцям, продовжує ділити людей на улюблених і неулюблених», - вважає Добкін.

Добкін вважає, що сьогодні влада зобов'язана пояснювати, чому вона приймає ті чи інші рішення, чому приймає непопулярні економічні рішення. «Якщо людям це не говорити, люди будуть додумувати самі і висловлювати свій протест будь-якими доступними для них способами», - сказав Добкін, висловивши думку, що сьогодні влада відмовляється йти на діалог, саме тому він збирається зробити це замість влади.