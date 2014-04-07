У Донецьку сепаратисти розграбували ОДА

21:42, 07 квітня 2014
Політика
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Проросійські сепаратисти виносять із захопленої ними напередодні будівлі Донецької обласної державної адміністрації комп'ютери та оргтехніку.

У Донецьку сепаратисти грабують ОДА

Про це повідомляє кореспондент ОстроВа.

Кілька людей із закритими масками обличчями пронесли по алеї повз будівлю ДонОДА три системні блоки, а також монітор, загорнуті в лахи. Їх спробувала зупинити жінка, яка почала з'ясовувати, хто вони і куди несуть оргтехніку.

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Як повідомляв раніше "ОстроВ", у неділю 6 квітня проросійськими сепаратистами була захоплена ДонОДА. У ніч на понеділок вони також зайняли будівлю Управління СБУ в Донецькій області.

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