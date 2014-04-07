У Донецьку сепаратисти розграбували ОДА

Про це повідомляє кореспондент ОстроВа.

Кілька людей із закритими масками обличчями пронесли по алеї повз будівлю ДонОДА три системні блоки, а також монітор, загорнуті в лахи. Їх спробувала зупинити жінка, яка почала з'ясовувати, хто вони і куди несуть оргтехніку.

Читайте такожТарута заявив про державний переворот на Сході УкраїниЧитайте також"Бухгалтерію сьогодні вже розграбували!" - закричала вона їм.

Як повідомляв раніше "ОстроВ", у неділю 6 квітня проросійськими сепаратистами була захоплена ДонОДА. У ніч на понеділок вони також зайняли будівлю Управління СБУ в Донецькій області.