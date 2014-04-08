У Луганську зупинили автомобіль з військовим арсеналом

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

"7 квітня 2014 року на трасі Луганськ - Аеропорт працівниками посиленого наряду міліції для перевірки був зупинений автомобіль «Лада» під керуванням гр. 1981 р.н., мешканця міста Луганська. В якості пасажирів було ще троє мешканців м. Луганська – двоє 35-річних та один – 50 річний чоловік.", - сказано в повідомленні.

В багажнику автомобіля правоохоронцями було виявлено та вилучено протигази, два гумові кийки, два бронежилети, саперна лопатка, два ножі, кобура пістолетна, 2 травматичні пістолети, дві каски армійські й одна міліцейська.

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Усі вилучені предмети направлені на дослідження до НДЕКЦ ГУМВС України у Луганській області.

Даний факт зареєстрований, проводиться перевірка.