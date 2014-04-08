У Миколаєві затримано 23 учасники сутичок, 15 людей постраждали

Як повідомили УНІАН у групі зв'язків з громадськістю Миколаївського міського управління міліції, затримано як організаторів, так і учасників акцій з обох боків.

Крім того, міліція вилучила 28 кийків, 3 пістолети і кілька ножів.

За попередніми даними, співробітники правоохоронних органів у результаті нічних зіткнень не постраждали.

Читайте також У Миколаєві Майдан розігнав сепаратистів і розібрав їх наметовий табірМіліція проводить розслідування злочинів відповідно до ст.295 (Заклики до дій, які загрожують громадському порядку), а також ст. 296 КК України (хуліганство).

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 7 на 8 квітня у Миколаєві в результаті зіткнень між «Hapoдним ополченням Миколаєва», місцевою «Caмooбopoною Maйдaну» і проросійськими сепаратистами під будівлею Миколаївської ОДА постраждали 15 осіб. До медиків звернулися 15 осіб, з яких 11 госпіталізовані, ще 4 одержали необхідну першу допомогу і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Раніше у Миколаєві активісти «Майдану» розігнали сепаратистів і розібрали їх наметове містечко.