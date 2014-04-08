В Одесі міліція відпустила затриманих Самообороною Майдану сепаратистів

Як повідомила УНІАН старший інспектор у зв'язках з громадськістю Одеського міського управління МВС Тетяна Хмельницька, доставлених 7 квітня у райвідділ міліції чоловіків «опитано та відпущено, їхні особи встановлені».

«Згідно з новим КПК, підстав для їх затримання в райвідділі не було. У них вилучено пістолет, який відправлено на експертизу. За попередніми даними, це - зброя травматичного характеру. Дані громадяни - жителі Одеського регіону», - сказала Хмельницька.

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Як повідомляв УНІАН, 7 квітня в Одесі самооборона місцевого Євромайдану затримала 5 озброєних антимайданівців, що намагалися спровокувати заворушення під час мітингу біля пам'ятника Дюку на Приморському бульварі.

Згідно з інформацією «Євромайдану-Одеса», близько 18.00 біля пам'ятника, де почали збиратися прихильники єдиної України, з'явилася група хлопців, які витягли з сумки і спробували розгорнути гербовий прапор Російської імперії.

Самооборона спробувала перешкодити це зробити, але вони дістали газові балончики і почали бризкати членам самооборони в обличчя. У затриманих були з собою 2 пістолети, газові балончики, петарди, ножі та інші атрибути для нападу.

Читайте такожВ Одесі визначені кроки по запобіганню сепаратистських дій - ПорошенкоСамооборона викликала міліцію, яка забрала невідомих в Приморський райвідділ. У той же час, згідно з повідомленням «Євромайдан-Одеса», Катерининською вулицею під'їхали дві машини: чорний «Мерседес», номери ВВ0015ВТ (з написом «продається») і чорний «Міцубіші» - номери ВН 0161ВО.

І близько 20 прихильників Росії почали вивантажувати з машин щити, металеві прути, біти... Через деякий час вони отримали команду відступити і поїхали.