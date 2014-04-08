У МВС розповіли про затриманих харківських сепаратистів

Всі затримані харківські сепаратисти називають себе громадянами України. Але ця інформація буде ще перевірена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

“На цей момент нами опрацьовано 64 затриманих. Всі вони назвалися громадянами України. Ми перевірятимемо ці факти”, - сказав Аваков.

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Також він додав, що серед затриманих постраждалих немає.

“Найбільше від чого вони постраждали, це те, що вони лежали обличчям в асфальт зі зв'язаними руками. Я хочу підкреслити кваліфіковану і дуже акуратну роботу спецпідрозділів”, - сказав Аваков.

Окрім того, він додав, що сепаратисти завдали значної шкоди приміщенню облради.

“Це брутальне видовище. Так не повинно бути. Я попросив все це зняти, щоб харків'яни бачили”, - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 6-7 квітня в Харкові агресивно налаштовані молодики з проросійськими гаслами захопили ОДА, розгромили телекомпанію АНТ, жорстоко побили учасників мітингу за єдність України. За словами очевидців, місцева міліція практично не перешкоджала цим безчинствам.

7 квітня до Донецької, Луганської та Харківської області прибули спецпідрозділи міліції з інших регіонів України.

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В результаті, сьогодні вночі спецпідрозділ "Ягуар" звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький з посиланням на слова Авакова.

"Говорив з Аваковим. У Харкові відбулася антитерористична операція. Затримано 70 порушників. Вони вже в київських і полтавських СІЗО. Діє "Ягуар" з центральної України. Діє професійно - без пострілів і жертв.", - написав депутат.