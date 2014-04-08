Депутати відмовилися подовжити термін підготовки змін до Конституції

Продовження: Рада все ж таки підтримала пропозицію подовжити термін підготовки змін до Конституції

Парламент не підтримав проект постанови “Про внесення змін до постанови Верховної Ради України “Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 214 (за необхідних 226) із 244 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом постанови передбачалося перенести з 15 квітня 2014 року на 15 травня 2014 року термін підготовки комісією законопроекту про внесення змін до Конституції України.

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Водночас голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що парламент завтра повернеться до розгляду даного питання.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України Руслан Князевич зареєстрував у парламенті проект постанови, якою запропонував на 15 травня перенести терміни подання законопроекту щодо внесення змін до Конституції.

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Того ж дня Турчинов заявив, що до 15 квітня ТСК уже мала розробити проект, «але, на превеликий жаль, це питання дуже складне, тут поспіхом його розв'язати неможливо, тут потрібен баланс позицій, поглядів, ініціатив і головне - баланс не тільки у Верховній Раді, але навколо цих пропозицій повинно консолідуватися все українське суспільство. І це принципово важливо».

За його словами, саме тому конституційна комісія просить ухвалити проект постанови щодо перенесення терміну внесення законопроекту щодо змін до Конституції з 15 квітня на 15 травня.