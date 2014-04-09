Військові частини в Донецьку і Луганську розблоковані

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України.

Повідомляється, що 8 і 9 квітня в Луганську і Донецьку біля воріт місцевих військових частин внутрішніх військ збиралися громадські активісти з метою недопущення виїзду військових на службу. Так, у Донецьку, за словами громадських активістів, до них надійшла інформація, що в місцевому полку внутрішніх військ розміщені іноземні найманці, які прибули в місто для проведення спеціальних операцій із звільнення адміністративних будівель. До активістів вийшло командування частин і, після коротких перемовин погодилося провести ініціативну групу громадян на територію частини для того, щоб вони переконалися у неправдивості одержаної інформації. Переконавшись у тому, що у військовій частині розташовані лише військовослужбовці частини, і несуть внутрішню службу в посиленому варіанті, активісти залишили територію військового містечка.

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У Луганську до воріт обох військових містечок місцевого полку внутрішніх військ увечері 8 квітня прийшли не лише громадські активісти, але також батьки і близькі родичі військовослужбовців частини. Основною вимогою громадян стало недопущення залучення особового складу правоохоронців до проведення будь-яких силових операцій стосовно мирних демонстрантів.

Командування частини запевнило громадян, що військовослужбовці перебувають у частині, і нікуди, окрім планової служби конвоювання, не виїжджають.

Вранці 9 квітня громадяни розблоковували виїзди з території частин, проте на даний час неподалік залишається громадський пост, який спостерігає за переміщенням військової техніки.

Але наразі ніякого блокування військових частин і перешкоджання виїзду військової техніки не відбувається, ще раз наголосили у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук написав у мережі Фейсбук, що, за даними групи, 9 квітня до 5-ї ранку сепаратисти одержували запити на організацію «коридору» на держкордоні з Росією в Луганській області для забезпечення безперешкодного проходу підрозділів російських військ на українську територію. З тим, щоб потім російські військові прийшли на допомогу сепаратистам, що захопили адміністративні будівлі в містах східної України.

За його словами, упродовж ночі на 9 квітня у східних регіонах України зберігалася напружена ситуація.

«За нашими даними, російські війська в 200-км прикордонній зоні зробили перегрупування. Проте безпосередніх спроб перетнути державний кордон частинами і підрозділами армії РФ зафіксовано не було», - написав Тимчук.