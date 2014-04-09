Царьов зніме свою кандидатуру на виборах на користь Добкіна - джерело

18:14, 09 квітня 2014
Політика
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Проросійський нардеп Олег Царьов, якого нещодавно виключили з ПР, зніме свою кандидатуру на корить іншого «медведчуківця», кандидата в президенти від ПР Михайла Добкіна.

Царьов відмовиться від участі в виборах - джерело / informator.su

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело в Партії регіонів.

За словами джерела, Царьов пішов на президентські вибори як «технічний» кандидат,  і пізніше підтримає Добкіна.

Нагадаємо, 7 квітня політрада Партії регіонів виключила кандидатів у президенти Сергія Тігіпка, Олега Царьова та Юрія Бойка з лав партії.

29 березня Партія регіонів підтримала кандидатуру Михайла Добкіна на пост президента України. Разом з тим, Бойко, Тігіпко та Царьов відмовилися знімати свої кандидатури на користь Добкіна.

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