Депутат Мірошниченко виступає проти федералізації України

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

"Я не поділяю думку про федералізацію, і не тому, що я проти думки моїх виборців, а тому, що це неправда і це нечесно", - сказав депутат.

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За словами Мірошниченка, людей хвилює, щоб там, де вони проживають, були і повноваження, і ресурси.

"Що таке федералізація? Вчора ділили в Києві, а сьогодні - в обласному центрі, а люди як не бачили ні ресурсів, ні повноважень, так їх і не буде",- додав він.

Мірошниченко виступає за те, "щоб територіальна громада отримувала всі можливості, і це не федералізація".