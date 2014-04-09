Чехи не хочуть, щоб Росія захищала свою меншину в Карлових Варах – президент Земан

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю ČTK (Чеському телеграфному агентству), повідомляє Радіо Свобода.

Зокрема, чеський президент зазначив, що використання потреб нацменшин може «призвести до ланцюгової реакції». Якщо іти цим шляхом, то «тоді також і росіяни могли б вимагати захистити їхніх громадян у Карлових Варах, а цього, напевно, ніхто з нас не хотів би», сказав Мілош Земан.

Чеський політик також наголосив, що про ситуацію в Україні говоритиме з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фоґом Расмуссеном, який відвідає Прагу завтра. Мілош Земан переконаний, що в разі подальшого воєнного втручання Росії на терени України війська НАТО мали б діяти.

«Думаю, що одна справа – це окупація Криму, який ніколи Україні не належав, і зовсім інше – вторгнення на територію суверенної держави», – зазначив Мілош Земан.

Чеський президент є прихильником позиції, що федералізація України за зразком Німеччини чи Швейцарії може бути шляхом до вирішення політичної кризи.

Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. На думку ПАРЄ, жоден з аргументів, які використовуються Росією для виправдання своїх дій, не заснований на реальних фактах.

Також в асамблеї називають «референдум» щодо приєднання до Росії, що відбувся 16 березня в Криму, таким, що суперечить як кримській, так і українській Конституції, а також висловлюють занепокоєння з приводу великої концентрації російських військових на кордоні з Україною.