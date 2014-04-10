Донецькі сепаратисти зміцнюють барикади та не збираються звільняти ОДА

Сепаратисти, які захопили 6 квітня 2014 року Донецьку обласну раду, станом на 8 годину ранку 10 квітня продовжуютьзміцнювати барикади по периметру будівлі і облаштовувати свій побут, повідомляє "ОстроВ".

Судячи з їхнього настрою, ніхто з них не розглядає варіант звільнення захопленої території, про яку заявив у середу ввечері перший віце-прем'єр України Віталій Ярема.

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За його словами, він сподівається, що в четвер до 11.00 будівлю Донецької обласної ради буде звільнено мирним шляхом. Він нагадав, що головна вимога влади полягає в тому, щоб протестувальники здали зброю, які вони забрали в Управлінні СБУ, а це 93 пістолета Макарова і 5 автоматів Калашникова, і залишили приміщення обласної ради.