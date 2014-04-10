Рада ухвалила законопроект про парламентську опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутатів із 282, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом народних депутатів від Партії регіонів Вадима Новинського, Євгенія Гєллєра та Валерія Писаренка врегульовуються правовідносини у сфері здійснення опозиційної діяльності у Верховній Раді, визначається місце парламентської опозиції у функціонуванні суспільства та держави, принципи відносин між коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді та парламентською опозицією, забезпечуються законодавчі гарантії діяльності парламентської опозиції, говориться у пояснювальній записці.

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Законопроектом пропонується визначити засади й гарантії здійснення опозиційної діяльності, як однієї з основ демократії, що має представницький та плюралістичний (багатоманітний) характер та забезпечує підзвітність і підконтрольність перед виборцями органів державної влади, їх посадових осіб, у спосіб, що не визначений іншими законами України.

Зокрема, визначається, що парламентська опозиція має право на: представництво, згідно зі статтею 11 цього Закону, у керівництві Верховної Ради та її органів; участь у здійсненні парламентського контролю за діяльністю парламентської більшості, Кабінету міністрів, органів державної влади (крім судів), їх посадових осіб, а також на щорічну доповідь про результати здійснення парламентського контролю, яка оприлюднюється в порядку, встановленому частиною третьою статті 12 цього Закону; подання пропозицій до проекту закону про державний бюджет; утворення опозиційного уряду, інших власних допоміжних органів у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону.

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Крім того, парламентська опозиція на пленарному засіданні Верховної Ради має право: на виступ з питання порядку денного пленарного засідання ВР; на заяву; на формування порядку денного ВР; на співдоповідь при розгляді Верховною Радою питань, визначених статтею 18 цього Закону.