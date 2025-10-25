Колишній литовський головнокомандувач заявив, що Меркель переконувала українську владу не чинити опору під час захоплення Криму у 2014 році.

Колишня федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель нібито вплинула на рішення української влади не чинити збройного опору під час захоплення Криму російськими військами у 2014 році.

Про це у своїй книзі стверджує Йонас Вітаутас Зукас, колишній головнокомандувач Збройних сил Литви (2014–2019) та представник країни в НАТО, повідомляє Welt.

За словами Зукаса, під час окупації Криму він перебував у Києві і мав зустріч із виконуючим обов’язки президента України Олександром Турчиновим. Турчинов нібито пояснив відсутність опору тим, що це сталося "за проханням Меркель у телефонній розмові".

Відео дня

Офіс Меркель від коментарів щодо конкретних висловлювань утримався, наголосивши на попередніх публічних заявах колишньої канцлерки та її мемуарах "Свобода".

Інші новини про Меркель

Як повідомляв УНІАН, нещодавно колишня канцлерка заявила, що опір Польщі та країн Балтії переговорам з Путіним у 2021 році "опосередковано сприяв його агресії" роком пізніше.

У Польщі відреагували на слова Меркель про причетність Варшави до початку війни в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща не любить угод, "укладених над своїми головами".

Водночас колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель має критично переглянути свою політичну спадщину і не перекладати відповідальність за наслідки своїх дій на інші держави.

Вас також можуть зацікавити новини: