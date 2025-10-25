Президент наголосив на необхідності збільшити кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

Лише з початку цього року по Україні Росія випустила близько 770 балістичних ракет і більше 50 "кинджалів".

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. "Цієї ночі Росія знову атакувала Україну – цього разу десятками ударних дронів та дев’ятьма балістичними ракетами. Був ракетний удар по Києву. Відомо, що, на жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Десятки людей постраждали. І майже кожна атака проти наших людей – це комбіновані удари з балістикою", - написав він у Telegram.

Глава держави зауважив, що саме через такі атаки особливу увагу Україна приділяє системам Patriot для захисту українських міст.

"Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями. Жодна країна не має залишатися наодинці перед таким злом. Потрібно продовжувати співпрацю", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що у партнерів є необхідні системи, і вони можуть уже зараз допомогти в захисті України.

"Америка, Європа, країни G7 можуть допомогти зробити так, щоб такі удари більше не загрожували життю. На російську балістику потрібна відповідь сильних держав у реальній співпраці для захисту життя", - додав президент.

Атака РФ 25 жовтня

Під ранок 25 жовтня РФ обстріляла Київ балістичними ракетами. В місті пролунала серія вибухів, внаслідок яких в Дарницькому та Деснянському районах спалахнули пожежі. На даний час відомо про двох загиблих та 10 поранених.

За даними Повітряних сил, цієї ночі росіяни атакували Україну дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М та 62-ма ударними БпЛА. Було зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Протиповітряній обороні вдалося збити чи подавити чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА.

