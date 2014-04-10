Україна ніколи не визнає анексію Криму Росією – Яценюк

15:37, 10 квітня 2014
Політика
26 0

Україна ніколи не визнає анексію Криму Росією.

Яценюк заперечив можливість визнання анексії Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between”), що проходить сьогодні у Києві.

"Якщо хтось сподівається з наших сусідів, що питання Криму буде знято з порядку денного, то ці сподівання марні. Українська держава ніколи не визнає анексію Криму, і настане той час, при нашому житті - Україна відновить контроль над українською територією, що є АР Крим", - зазначив він.

Яценюк також висловив переконання, що західні партнери і надалі дотримуватимуться норм міжнародного права.

Читайте такожПАРЄ ухвалила резолюцію із засудженням анексії Криму Росією

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter