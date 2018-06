Україна ніколи не визнає анексію Криму Росією – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив на 7-му Київському безпековому форумі «Безпека на лінії розриву» (On the Fault Line: to be Secure In - Between”), що проходить сьогодні у Києві.

"Якщо хтось сподівається з наших сусідів, що питання Криму буде знято з порядку денного, то ці сподівання марні. Українська держава ніколи не визнає анексію Криму, і настане той час, при нашому житті - Україна відновить контроль над українською територією, що є АР Крим", - зазначив він.

Яценюк також висловив переконання, що західні партнери і надалі дотримуватимуться норм міжнародного права.

Довідка УНІАН. Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб'єктів. Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділення України, засудивши дії Кремля.