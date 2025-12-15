За словами аналітиків, на підводному човні має бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів.

СБУ спільно з ВМС ЗСУ провели успішну атаку підводним дроном Sub Sea Baby по російській субмарині – це не лише історичний прецедент, а й черговий етап у послабленні можливостей РФ у Чорному морі, де наразі залишається два підводних човна з "Калібрами". Про це заявили аналітики військового порталу Defense Express.

Вони зазначають, що підводний дрон уразив і фактично вивів з ладу підводний човен проєкту 636.3 "Варшавянка" в бухті Новоросійська. Це перший у світовій історії підтверджений випадок успішної атаки підводного дрона по субмарині — і одразу з критичним результатом.

На оприлюдненому відео, зазначають аналітики, чітко зафіксовано вибух у районі кормової частини човна, що перебував під водою. Йдеться про ймовірне ураження гвинтів, рульових механізмів та інших ключових елементів, без яких субмарина втрачає боєздатність.

"За рахунок цього (вибуху – УНІАН) має бути пошкоджені гвинти, вал, рульові механізми підводного човна та ряд інших вузлів та агрегатів", - наголошують експерти.

Йдеться, що ця операція вкотре продемонструвала: в СБУ точно знають, куди бити — так само, як і під час ударів по стратегічній авіації РФ у межах операції "Павутина".

Поза кадром залишається ще один важливий аспект: як саме український дрон зміг проникнути не лише в бухту Новоросійська, а й безпосередньо на територію військово-морської бази, подолавши бонові загородження та, ймовірно, протидиверсійні сітки. При цьому в Росії знали про наявність в України підводних дронів, однак це не завадило операції.

"Зазвичай такі об'єкти захищені й від підводних загроз сітками. А про існування в Україні підводних дронів у РФ знали", - звертають увагу у Defence Express.

У стратегічному вимірі цей удар означає, що РФ втратила вже половину підводних човнів типу "Варшавянка", які перебували в Чорному морі на початок повномасштабного вторгнення. Адже станом на 24 лютого 2022 року там базувалися чотири такі субмарини: Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" та Б-271 "Колпино".

Фахівці нагадують, що "Ростов-на-Дону" був уражений двічі. Вперше — у вересні 2023 року, коли крилатою ракетою вперше в історії вдалося вразити підводний човен. Вдруге — у серпні 2024 року, після чого офіційно повідомлялося, що субмарина затонула.

Який саме з трьох інших човнів "Варшавянка" став ціллю атаки Sub Sea Baby, наразі не уточнюється. Однак у підсумку це означає, що в боєздатному стані у РФ у Чорному морі залишилося не більше двох таких субмарин. Крім того, це ще мінус один носій крилатих ракет "Калібр".

Окремо варто згадати, кажуть експерти, підводний човен проєкту "Палтус" Б-871 "Алроса", який формально перебуває у строю. Водночас він не є носієм "Калібрів", а можливість його повноцінного застосування у війні проти України залишається під сумнівом.

Удари по Росії

Нагадаємо, СБУ разом з ВМС ЗСУ провели унікальну спецоперацію у порту Новоросійськ (РФ) - вперше в історії підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 "Варшавянка". Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. Вказаний підводний човен є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр" - на борту мають бути 4 пускові установки. За даними української спецслужби, вартість "Варшавянки" становить близько 400 млн доларів.

