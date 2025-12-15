За словами американських чиновників, ці гарантії будуть схожі на зобовʼязання в рамках статті 5 НАТО.

Сполучені Штати Америки запропонували Україні гарантії безпеки під час перемовин у Берліні. Вашингтон обіцяє захищати Україну від будь-яких майбутніх атак з боку Росії.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на заяви американських чиновників. Штати запропонували підтримати європейські гарантії безпеки для України та заручитися підтримкою Сенату для виконання цієї ролі. При цьому публічно про таку обіцянку США ще не повідомляли. Автори матеріалу зазначають, що російська сторона, імовірно, виступить проти такої пропозиції.

Представники США, України та Європи заявили, що на крайніх переговорах було досягнуто прогресу. Однак є ще одна перешкода для підписання мирної угоди, повʼязана з питанням територій.

Існують сумніви, чи погодиться Москва на будь-яку угоду, яка змусить її піти на компроміс щодо території, і чи не виступить вона проти саме тих гарантій безпеки для України, які задовільнять Київ.

Гарантії безпеки для України

За словами неназваних чиновників, потенційні гарантії безпеки "включатимуть моніторинг, перевірку та усунення конфліктів, а також визначатимуть роль США у разі порушення Росією мирної угоди та поновлення нападу на Україну". Крім того, вони передбачатимуть надання Україні зброї для стримування російських військ. Деталей щодо ролі США чиновники не розкривали, однак повторили, що Вашингтон не надсилатиме наземні війська.

Ще в серпні американський лідер Дональд Трамп казав, що Штати готові задіяти свої повітряні сили для підтримки європейських військ в Україні. У Європі кажуть, що Вашингтон також готовий надати такі засоби, як розвідка та логістична підтримка.

"Американські чиновники заявили, що гарантії, викладені в проекті документа, складеному військовими США, Європи та України, будуть схожими на гарантії статті 5 НАТО, що стосується колективної оборони", – додають автори матеріалу.

Посадовці кажуть, що Трамп "готовий винести пакет гарантій безпеки на голосування", однак попередили, що пропозиція "не буде залишатися на столі переговорів вічно". На думку журналістів, це є сигналом для Києва про необхідність швидко вирішити питання, які заважають укладенню угоди.

Прихильники Трампа, зокрема сенатор-республіканець Ліндсі Грем, закликають Білий дім передати пакет гарантій безпеки для України на голосування в Сенаті:

"Я думаю, що якщо ви отримаєте угоду про безпеку, яку Україна могла б підтримати, яка запобігла б третьому вторгненню і яка була б частиною мирної угоди, ви отримаєте велику кількість голосів у Сенаті. Якщо Україна за це, Європа за це, я думаю, ви отримаєте підтримку більшості демократів. А якщо Трамп за це, ви отримаєте підтримку більшості республіканців".

При цьому Грем акцентував, що голосування не обов'язково перетворить гарантії безпеки на договір з Україною.

"Це буде благословення Конгресу, яке має статутний характер і виживе після Трампа", – констатував політик.

Мирні переговори: ви могли це пропустити

За словами президента України Володимира Зеленського, у поточних редакціях документів щодо врегулювання війни вже немає деструктивних елементів. Він зауважив, що найбільш болючим залишається питання територій. Україна і Росія мають різне бачення.

Sky News із посиланням на американського чиновника писало, що під час переговорів вдалося розв'язати 90% питань між Україною та РФ. Зазначалося, що Трамп вважає, що йому під силу переконати Москву погодитися на надання Києву гарантій, аналогічних до статті 5 НАТО.

