За його словами, Україна сприймає це як вимоги Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський розповів, чи вимагають Сполучені Штати Америки від України виходу з Донецької області в рамках "мирного плану".

"Я хотів би, щоб ми з повагою ставилися до делегації президента Трампа. І я не вважаю, що Сполучені Штати Америки щось вимагали. Я сприймаю нас як стратегічних партнерів. Тому, б я так сформулював, що питання територій щодо російського бачення або російських вимог ми почули від Сполучених Штатів Америки. Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації. І тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки", – сказав він під час спільної пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сьогодні в Берліні.

За словами Зеленського, він сказав колегам із США, щоб вони передали росіянам наше бачення.

"Тому я і сказав, є сенситивні питання, ми обмінюємось думками, а також чуємо бачення росіян або їх цілі. Ми докладаємо зусиль, щоб пояснити свою позицію. І я радий, що нас чують. А що з цього з питання такого сенситивного, як територія, в кінці вийде, ми з вами побачимо. Окрім цього, були питання, з яких ми мали однакове бачення, в принципі, під час діалогу", – пояснив глава держави.

Також він підкреслив, що триває обговорення щодо гарантій безпеки для України.

"І мій сигнал щодо гарантій безпеки, що перед тим, як робити ті чи інші кроки на полі бою, військо і цивільне населення повинно мати чітке розуміння, які будуть гарантії безпеки. Це дуже важливо. Оскільки США нам не пропонують членство в НАТО, тому що членство НАТО абсолютно виписано зрозуміло. Тому важливо, що США сприймають гарантії, схожі на 5 статтю, плюс відповідні гарантії безпеки. Ми просто зараз працюємо, щоб все це було виписано. І у нас там є прогрес", – зазначив Зеленський.

Мирні переговори

За даними ЗМІ, Україна готова обговорювати болючі компроміси від відмови від курсу до НАТО до проведення виборів у країні в найкоротші терміни, але є межа, за яку Зеленський йти не готовий.

Зокрема, видання BILD написало, що Київ готовий до тимчасового "заморожування" фронту і втрати контролю над окупованими Росією землями, але категорично відкидає вимогу вивести ЗСУ з усього Донбасу.

